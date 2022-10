Silvio Berlusconi: attacchi ridicoli del Pd, alleato con la sinistra che vota contro la Nato

"Ridicoli", #Berlusconi sbotta per gli attacchi del #Pd

20 ottobre 2022 a

"È davvero paradossale e anche ridicolo, che si permetta di criticarmi proprio chi - come il PD - appena un mese fa si è presentato alle elezioni in alleanza con l’estrema sinistra di Fratoianni, che vota contro la NATO in Parlamento". Silvio Berlusconi torna sul caso degli audio rubati che hanno terremotato la formazione del governo di centrodestra, con le consultazioni che sono iniziate oggi con i colloqui al Quirinale dei presidenti delle camere.

Il presidente di Forza Italia prova a rilanciare la palla nel campo della sinistra con un commento pubblicato sui social. Questa mattina è uscita una sua intervista al Corriere della sera: "Data la gravità del momento e l’importanza delle decisioni da assumere per il futuro del nostro Paese, pensavo di dover dedicare il mio tempo a cose più importanti che a rettificare interpretazioni distorte e francamente ridicole del mio pensiero"ha detto il Cavaliere.

Sull'audio diffuso da LaPresse contenente le parole su Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, Berlusconi ribadisce che è tutto "fuori contesto, diffuso senza conoscere il senso globale delle mie parole, con il solo scopo di diffondere calunnie e disinformazione". Una critica, quella del Cavaliere, "verso chi ricorre a questi metodi, evidentemente non conoscendo altro modo per provare a metterci in difficoltà. Non si illudano, non mi sono fatto intimidire da ben altre aggressioni. Però è avvilente, e poco rispettoso degli italiani, ridurre a questo la discussione politica".