Audio Berlusconi, Antonio Tajani al Ppe: noi a favore della Nato e dell'Ucraina

"Sono qui per confermare ancora una volta la posizione del leader del mio partito, del mio partito e la mia personale, totalmente a favore della Nato, a favore delle relazioni transatlantiche, a favore dell’Europa e contro l’inaccettabile invasione dell’Ucraina da parte della Russia". Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a margine del prevertice del Ppe alla Biblioteca Solvay a Bruxelles, pronuncia la dichiarazione in inglese, per poi ripeterla in italiano, su richiesta dei giornalisti italiani. Insomma, nessun fraintendimento dopo il caso degli audio di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.

"Sono felice che Antonio Tajani sia con noi qui oggi. La sua posizione è di una chiarezza cristallina. Lui è il ponte tra la forte posizione di Forza Italia nel Parlamento nazionale e il pilastro europeo a Bruxelles, per questo sono lieto che sia qui. È il garante di questo approccio proeuropeo e proatlantico", ha detto il presidente del gruppo del Ppe nel Parlamento Europeo e del partito Manfred Weber, a Bruxelles a margine del presummit dei Popolari. "Ne discuteremo oggi qui", aggiunge.

Le dichiarazioni di Berlusconi hanno fatto il giro d'Europa. "Sarò onesto, penso sia un grande problema. Ci sono tre standard di base che si applicano a tutti i partiti che fanno parte del Partito popolare europeo (Ppe)" dice il vice primo ministro dell’Irlanda, Leo Varadkar, al suo arrivo al pre vertice del Partito popolare europeo: "Bisogna essere pro europei, per l’integrazione europea, rispettare lo Stato di diritto, e sostenere l’Ucraina nella sua lotta per la sua sopravvivenza e la sua esistenza e sovranità" dice Leo Varadkar secondo cui "non possono esserci ambiguità quando si parla di Ucraina".

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha affermato: "Non ho ascoltato quanto è stato riportato. Incontrerò il vicepresidente Tajani tra pochi minuti. Ho parlato con tutti i leader politici nelle scorse settimane in Italia e il mio messaggio per oggi è quello di rimanere nel cuore dell’Europa. Non ho dubbi e soprattutto con le recenti dichiarazioni sull’Ucraina stare ben fermi bisogna stare con il popolo ucraino"".