Agorà, “inimmaginabile”. Nessuna chance per un governo allargato, Rauti: meglio il voto

Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d’Italia ed in lizza per un ministero nel governo Meloni, è ospite della puntata del 20 ottobre di Agorà, il talk show di Rai3 condotto da Monica Giandotti, e non si tira indietro nell’usare parole di condanna nei confronti degli audio emersi dopo il discorso di Silvio Berlusconi ai suoi deputati: “Ogni audio rubato chiunque sia il soggetto defraudato io lo trovo uno sfregio rispetto alla dialettica politica. Detto questo, quelle affermazioni evidentemente sono inopportune e sono anche cariche di una certa gravità. Però dobbiamo anche ricordare che lo stesso Berlusconi ieri sera ha fatto una nota per puntualizzare, oggi i giornali la riportano”.

“Che le parole di Berlusconi possano creare un problema all’interno di Forza Italia è - spiega la parlamentare di FdI - una delle ipotesi da prendere in considerazione, ma riguarda Forza Italia. Non crea un problema nella coalizione, Giorgia Meloni è arrivata a dire ‘o è così o torniamo al volo’, è stata chiarissima e ha dimostrato grande coraggio e grande coerenza. Non c’è da parte nostra nessuna pesca o mercato, non siamo alla ricerca di prendere soggetti da altri partiti. Per noi è inimmaginabile, anzi non è da prendere in considerazione nessun’altra maggioranza che non sia quella con la quale noi ci siamo presentati alle elezioni. Questo lo abbiamo sempre detto, ci va riconosciuto, anche quando eravamo una parte minoritaria del centrodestra. Oggi ne siamo il traino e - conclude Rauti escludendo l’ipotesi di un allargamento della maggioranza ad altre forze - a maggior ragione non si prende in considerazione una compagine di maggioranza alternativa onorata nelle urne, noi abbiamo preso il 44%”.