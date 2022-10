Vicepresidenza Camere: Renzi: "Pd-M5S arroganti, ci hanno tagliato fuori"

19 ottobre 2022 a

Hanno fatto l'accordo per tagliarci fuori. Matteo Renzi è furioso con le altre forze dell'opposizione sul caso delle vicepresidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il senatore, con un tweet, denuncia come il Terzo Polo sia rimasto fuori dalla spartizione delle cariche.



I #60secondi di oggi dal Senato: parliamo di giustizia e di vicepresidenze di Senato e Camera. Cinque Stelle e Pd stanno (come al solito) facendo accordi tra di loro pic.twitter.com/e3dNb4kBMM — Matteo Renzi (@matteorenzi) October 19, 2022

Nel tweet Renzi scrive: "I #60secondi di oggi dal Senato: parliamo di giustizia e di vicepresidenze di Senato e Camera. Cinque Stelle e Pd stanno (come al solito) facendo accordi tra di loro". Allegato al testo anche un video che ritrae il leader di Italia Viva che in poco meno di 60 secondi attacca il presunto accordo tra Pd e il Movimento 5 Stelle spiegando come solleverà questo tema durante il colloquio con il capo dello Stato. "Rispetto alle questioni politiche, oggi si vota per le vicepresidenze delle assemblee: ci sono 4 posti per le opposizioni e ci sono 3 opposizioni, Cinquestelle, Pd/centrosinistra e noi. Cosa hanno fatto Pd e M5S? Hanno fatto l'accordo per tagliarci fuori. Pensate che quando nel 2013 fecero una cosa simile, noi demmo i voti a Di Maio perché i Cinquestelle potessero esprimere un vicepresidente, perché è un principio di buona condotta parlamentare. Oggi Pd e M5S con la loro arroganza hanno scelto di tenerci fuori e noi resteremo fuori dall'Aula e porteremo il tema al presidente della Repubblica" conclude Renzi. Sul tema è intervenuto anche Carlo Calenda, sempre con un tweet. Il leader di Azione ha spiegato la scelta di non partecipare al voto e ha attaccato il Pd sottolineando come abbia scelto di allearsi con i 5 Stelle: "Ecco perché non partecipiamo al voto. Non è rilevante il fatto di non avere una vicepresidenza, ma che non si dia adeguata rappresentanza a una delle opposizioni. Il Pd ormai ha scelto l’alleanza con i 5 Stelle" conclude Calenda.