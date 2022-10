Licia Ronzulli getta acqua sul fuoco: centrodestra unito per il governo

19 ottobre 2022 a

Licia Ronzulli getta acqua sul fuoco. Dopo le esternazioni del presidente Berlusconi, il capogruppo di Forza Italia al Senato prova a calmare le acque e a normalizzare i rapporti con Fratelli d'Italia. Nessun grave attrito ma solo fisiologiche incomprensioni. Con l'unico chiaro e urgente obiettivo di dare all'Italia un governo efficace che affronti le emergenze del Paese, prima su tutti quella energetica. Intervistata da "Il Giornale", la capogruppo al Senato di Forza Italia, Licia Ronzulli, afferma che «Il centrodestra è e resterà unito. Abbiamo vinto le elezioni e abbiamo non solo il diritto ma anche il dovere di governare. La cosa importante è andare avanti coesi nell’interesse del Paese e degli italiani. Ed è quello che stiamo facendo».

Dopo il vertice ci sono punti che attendono ancora di essere chiariti nel rapporto con Fratelli d’Italia? «Non c’è nulla da chiarire, quello con Fratelli d’Italia è un rapporto consolidato all’interno di un’alleanza solida che ci ha visto vincere le elezioni tutti insieme. Alcune incomprensioni in questa fase sono fisiologiche». «Tutto il centrodestra è al lavoro per dare all’Italia una squadra di governo in grado di rispondere alle grandi questioni che da tempo aspettano di essere affrontate e risolte ma anche per superare le emergenze, su tutte quella energetica, con cui sono alle prese gli italiani».