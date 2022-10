Berlusconi scrive lettera ai parlamentari di Forza Italia: Cattaneo e Ronzulli capigruppo

Christian Campigli 18 ottobre 2022 a

Ha perso la prima battaglia, ma non ha alcuna intenzione di deporre le armi. Silvio Berlusconi ha dovuto far retromarcia, complici anche le pressioni esercitate dai figli Marina e PierSilvio, che lo hanno invitato al buon senso e al raziocinio. Ma la bocciatura della fedelissima Licia Ronzulli, come possibile Ministro della Sanità, non è ancora stata digerita dal Cavaliere. Che, anche per compensare la cocente delusione della senatrice milanese, le ha affidato un ruolo di primissimo piano. “Per dare ancora più forza ai nostri Gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l'onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei Deputati e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato”. Parole scritte di suo pugno dallo stesso Silvio Berlusconi, in una lettera inviata ai deputati e ai senatori del suo partito. Una decisione che vuol anche mettere a tacere i dissidi interni: dentro Forza Italia oggi, domani e sempre l'ultima parola sarà quella dell'ex presidente del Milan.

Una scelta che viene vista con qualche preoccupazione dalle parti di via della Scrofa. C'è il rischio concreto che, quando in Senato verranno discusse norme divisive, dal taglio delle tasse per i dipendenti all'invio di nuove armi in Ucraina, da possibili, nuove limitazioni alla libertà personale dovute al Covid al blocco navale per impedire lo sbarco alle navi delle Ong, la Ronzulli possa mettere in atto la sua personale vendetta contro la Meloni. Uno scenario che metterebbe in enorme difficoltà l'intero esecutivo. I primi mesi, la prossima finanziaria faranno subito comprendere se i timori di Fratelli d'Italia sono eccessivi o giustificati. E determineranno, più di ogni altro aspetto, la durata della coalizione di centrodestra. Sarà un matrimonio lungo cinque anni o che si interromperà dopo pochi mesi?