Governo, appello di Conte a Meloni: “Inaccettabile un ministro degli Esteri di Forza Italia”

Giuseppe Conte prende posizione dopo la pubblicazione di un nuovo audio di Silvio Berlusconi sulle cause dello scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina, contente anche alcune considerazioni su Volodymyr Zelensky. Il numero uno del Movimento 5 Stelle, intervistato all’uscita di Montecitorio, si è scagliato contro la possibilità che Antonio Tajani vada alla Farnesina, raccogliendo l’eredità di Luigi Di Maio: “Non credo che possa essere accettato che Forza Italia esprima un ministro agli Esteri, come emerge dalle indiscrezioni. Sarebbe un problema serio per credibilità e immagine del nostro Paese anche all’estero. È un problema che poniamo con forza, una questione politica seria, e la porremo al presidente Mattarella nel corso delle consultazioni. Alla luce delle ultime e più complete dichiarazioni del presidente Berlusconi sul conflitto ucraino emerge un chiaro e articolato indirizzo di politica estera del tutto inaccettabile nel nostro Paese, perché - spiega ancora Conte - pone in discussione la premessa fondamentale che l’Italia non può discutere, e cioè che questa aggressione sia ingiustificata”.

“Governo con linea chiara, chi non ci sta è fuori”. Meloni dalla parte di Ue e Nato

L’ex presidente del Consiglio è poi intervenuto su Facebook per ribadire il concetto: “Il centrodestra in una sola settimana ha minato l’immagine dell’Italia, con varie prese di posizione ed esternazioni pericolose e imbarazzanti. Oggi ho ascoltato il discorso di Berlusconi sulla guerra in Ucraina e su Putin, i contenuti sono gravi e inaccettabili. Alla luce di queste novità le indiscrezioni che danno Forza Italia alla guida della Farnesina con il prossimo governo sono allarmanti. Porteremo questa preoccupazione al Presidente Mattarella. Ai ‘patrioti’ di Fratelli d’Italia dico che non possiamo accettare che l’Italia venga screditata così”.