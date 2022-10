L'Ucraina prende posizione su Silvio Berlusconi: “Amicizia preoccupante con Putin”

19 ottobre 2022 a

Arrivano le prime reazioni da parte dell’Ucraina agli audio pubblicati da Lapresse sulle parole di Silvio Berlusconi in merito al rapporto con Vladimir Putin e alla guerra tra Kiev e la Russia. “Non ho letto le ultime dichiarazioni, ma non solo io, tutti siamo preoccupati per l’amicizia tra Putin e Berlusconi” l’intervento dell’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash.

“Putin per il mio compleanno mi ha mandato 20 bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Io gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e con una lettera altrettanto dolce. Io l’ho conosciuto come una persona di pace e sensata…” le dichiarazioni di Berlusconi durante il suo intervento alla riunione dell’assemblea di Forza Italia alla Camera per l’elezione del capogruppo. Poi in giornata è stato rilasciato un nuovo file audio con altre dichiarazioni del Cavaliere sulle responsabilità del conflitto e in particolare su Volodymyr Zelensky, numero uno dell’Ucraina: “Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazione Putin e Zelensky. Perché non c’è nessun modo possibile. Zelensky secondo me... lasciamo perdere, non posso dirlo…”.