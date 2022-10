Formazione nuovo governo, il sondaggio Pagnoncelli svela cosa vogliono gli italiani

Giada Oricchio 19 ottobre 2022 a

Le elezioni del presidente del Senato e della Camera, le fibrillazioni nel centrodestra, gli aggettivi offensivi di Silvio Berlusconi a Giorgia Meloni con replica piccata e il cosiddetto “patto della Scrofa” saltato in appena 24 ore. Cosa ne pensano gli italiani? Qual è l’impatto di questi dissapori sui cittadini? E quanto durerà l’esecutivo della prima donna a Palazzo Chigi? Il presidente di "Ipsos" Nando Pagnoncelli ha raccontato il sentiment del Paese nell’ultima puntata del talk politico “diMartedì” su LA7, martedì 18 ottobre. Alla domanda “Apprezza la scelta di Lorenzo Fontana come presidente della Camera?”, il 40% degli interpellati ha risposto “no”, il 29% “sì”, una percentuale elevata (31%) ha sospeso il giudizio con “non sa o non lo conosce”.

Poi il sondaggista e accademico ha illustrato le risposte su quale tipo di governo sarà quello di Giorgia Meloni: “Il 44% ritiene che sarà moderato, il 40% che sarà molto di destra e il 16% non sanno o non indicano”. Sullo scontro tra il fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi e la premier in pectore Giorgia Meloni, gli intervistati hanno commentato senza nascondere un certo sconcerto: il 42% ha avuto una brutta impressione dalla dialettica sopra le righe dei due leader, il 36% pensa che sia una cosa normale all’interno della maggioranza e il resto non sa o non risponde.

Infine, Pagnoncelli ha mostrato le percentuali delle aspettative degli italiani riguardo alla coesione interna del prossimo esecutivo: “Il 31% è certo che lavorerà a lungo, ma male a causa di liti e tensioni continue, il 23% che si spaccherà presto senza riuscire a governare, il 30% che resterà in sella a lungo e bene rimanendo compatto e il 16% non sa o non indica”. Quindi sommando la prima e la terza risposta, nel bene o nel male, il governo Meloni avrebbe vita lunga.