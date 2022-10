L'aria che tira, Mennheimer gela i gufi di sinistra: Meloni e centrodestra, cosa dicono i sondaggi

18 ottobre 2022 a

Nei giorni più caldi della formazione del governo con il centrodestra che sembra aver superato le tensioni interne, il sondaggista Renato Mannheimer tira le somme del consenso degli italiani nei confronti della coalizione che ha vinto le elezioni del 25 settembre. E dà una brutta notizia ai gufi di sinistra che tifano per rapido crollo del sostegno dell'elettorato a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Nel copro della puntata di martedì 18 ottobre de L'aria che tira, il talk di La7 condotto da Myrta Merlino, l'analista politico fa "anzitutto una premessa: gli elettori di centrodestra e tutti gli elettori hanno ancora adesso grande fiducia in Giorgia Meloni". A confermarlo sono gli ultimi sondaggi di questi giorni che "vedono una crescita di Fratelli d'Italia e della fiducia nei confronti" della premier in pectore.

Una crescita "a scapito di Lega e Forza Italia", suggerisce la conduttrice ma Mannheimer non la vuole mettere sul rapporto di forza all'interno del centrodestra. Per il sondaggista infatti gli italiani chiedono a Meloni "coinvolgendo Forza Italia e Lega" di "portare avanti un governo che sia utile per il Paese prendendo certe decisioni." La strada dunque è di "non infilarsi nella palude democristiana ma decidere. I sondaggi e l'opinione pubblica mostrano questo in modo deciso, la crescita degli orientamenti di voto per FdI è un dato molto significativo" conclude il sondaggista.

Mannheimer fa riferimento all'ultimo sondaggio di Alessandra Ghisleri pubblicato oggi su La Stampa. Ma non è l'unico. Secondo una recente rilevazione realizzata da Lab2101 Fratelli d’Italia incrementa il proprio bottino di voti: ora è al 27,2% (+0,5% rispetto alla rilevazione del 30 settembre). In rialzo anche le quotazioni della Lega che ora sfiora il 9 per cento (8,9 per la precisione) e aumenta i vantaggio su Forza Italia che perde quasi un punto percentuale per attestarsi al 7,4 per cento.