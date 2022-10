Assoluzione genitori Renzi, Crosetto: "Qualcuno ha chiesto scusa?"

19 ottobre 2022 a

Il co-fondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto, con un tweet, interviene sulla vicenda dell'assoluzione dei genitori del senatore Matteo Renzi nel processo per le fatture false. Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, infatti, sono stati assolti dalla Corte dʼAppello di Firenze: per i giudici "il fatto non costituisce reato".



Qualcuno ha chiesto scusa ai genitori di @matteorenzi?

Qualche giornale ha fatto mea culpa?

Qualcuno dei magistrati ha spiegato perché si sono concentrati tanti sforzi e tante risorse economiche verso due cittadini che non erano certamente pericolosi criminali? — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) October 19, 2022

"I miei genitori assolti dopo anni di dolore, ha vinto la giustizia, non meritavano tanto odio", ha commentato il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Ricordando il grande interesse mediatico che travolse Renzi e la sua famiglia Crosetto su Twitter attacca giornali e magistrati che si sono occupati della vicenda. "Qualcuno ha chiesto scusa ai genitori di Matteo Renzi? Qualche giornale ha fatto mea culpa? Qualcuno dei magistrati ha spiegato perché si sono concentrati tanti sforzi e tante risorse economiche verso due cittadini che non erano certamente pericolosi criminali?" ha cinguettato Crosetto taggando il senatore Matteo Renzi. Un modo per far arrivare al diretto interessato il messaggio di vicinanza.