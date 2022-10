Governo, ancora da sciogliere il nodo Giustizia: divergenze su Nordio-Casellati

18 ottobre 2022 a

Il faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi ha riportato il sereno all’interno del centrodestra. Ma c’è ancora la questione della Giustizia a far mantenere un minimo di distanza tra Forza Italia e Fratelli d’Italia. Entrambi i leader, scrive il Corriere della Sera, insistono per avere il dicastero di via Arenula. “Se per voi la Giustizia è fondamentale, parliamone. Non ci sono preclusioni. Però a quel punto è tutto l’impianto del governo così come lo abbiamo delineato a dover essere rivisto, perché tutto si tiene” il ragionamento fatto da Meloni alla controparte e riferito dal quotidiano.

Dalle parti del partito azzurro c’è la convinzione che Maria Elisabetta Casellati sia destinata all’incarico, dopo aver occupato la poltrona di presidente del Senato. Ma in realtà dentro FdI il pensiero è diametralmente opposto, visto che il candidato ideale per fare Guardasigilli è l’ex magistrato Carlo Nordio. “È stato eletto con noi ma ha una fisionomia assolutamente autonoma e meno politica di quella di Casellati” la frase di Meloni a Berlusconi, uno scenario che porterebbe Casellati alle Riforme. Un domino che però non convince la Lega.