Matteo Salvini svela la data di nascita del nuovo governo

Matteo Salvini a tutto campo durante la puntata di "Quarta Repubblica" in onda il 17 ottobre. Intervistato da Nicola Porro, il leader della Lega ha parlato di prospettive di governo e di futuri ruoli all'interno dell'esecutivo. Salvini torna a parlare di Viminale e del suo sogno di diventare ministro dell'Interno. «Mi piacerebbe fare il ministro dell’Interno, detto questo Matteo Piantedosi era lì con me, li abbiamo scritti assieme i decreti sicurezza», dice Salvini a "Quarta Repubblica". Poi il discorso si sposta sull'ipotesi ministro delle Infrastrutture. «Rixi lo farebbe meglio di me, penso a lui, penso a Morelli, viceministro, c’è tanto lavoro da creare, dovremmo sconfiggere i no, quello che non vuole il Ponte, quello che non vuole il gas, i rigassificatori, serve il nucleare».

Tajani e Salvini vicepremier, torna in campo l'ipotesi di governo

Poi Matteo Salvini si sbilancia sulla data di nascita del nuovo esecutivo. «Entro una settimana penso che il governo potrà essere in carica", ha detto Salvini. Sul vertice chiarificatore tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, Salvini ha aggiunto: «Ho saputo che c’è stato un incontro lungo, cordiale, sereno e non può che essere così, visto che ci hanno votato 12 milioni di italiani». La grande maggioranza di cui dispone il centrodestra, verrà utilizzata innanzitutto per dire addio alla legge Fornero. «L’obiettivo del prossimo governo» è dire addio alla «legge Fornero», conferma Salvini che sulla giustizia spiega: «Nordio candidato alla Giustizia? Non entro in discussione altrui, Meloni e Berlusconi avranno parlato di questo, la riforma della giustizia è fondamentale. Io ho stima sia di Nordio che della Casellati». Infine il tema del ministro dell'Economia con la prospettiva Giorgetti. «Avere un politico della Lega, il vicesegretario della Lega, il vice di Salvini che si prende la responsabilità di prendere per mano il Paese non è male», conclude Salvini con riferimento a Giorgetti probabile titolare dell’Economia.