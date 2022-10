Agorà, Massimiliano Romeo sul nuovo esecutivo: basta tecnici, ci vuole un governo politico

18 ottobre 2022 a

a

a

Mancano pochi giorni alla formazione del nuovo governo e impazza il toto-ministri. Il futuro della maggioranza di centrodestra dipenderà molto anche dalla capacità di Giorgia Meloni di trovare persi e contrappesi a tutte le forze coinvolte nella compagine governativa. I membri della maggioranza, però, non vogliono sentir parlare di numeri e di bilancino. Il primo obiettivo è l'efficacia dell'esecutivo e, soprattutto, la sua natura propriamente politica e non tecnica. ne ha parlato il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, intercettato in strada durante la puntata di Agorà del 18 ottobre.

"Su chi sarà il nuovo capogruppo della Lega adesso vedremo - ha detto Romeo ai microfoni di "Agorà" dimostrando molta prudenza - sarà l'assemblea a decidere. C'è questa possibilità ma vediamo come va perché in politica non si può mai sapere. L'importante è che sia un governo politico perché noi siamo stati eletti per dare un governo politico al Paese e per dare adeguate risposte ai cittadini. Basta con la stagione dei tecnici. La politica deve riappropriarsi del suo ruolo e prendersi le proprie responsabilità. Vedremo quali saranno i nomi dei futuri ministri. D'altronde è stata la stessa Meloni a garantire che si tratterà di un governo di politici".