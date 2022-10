Governo, l'annuncio di Berlusconi: “C'è il sì di Meloni, Casellati sarà ministro della Giustizia”

18 ottobre 2022 a

a

a

Nuovo passo in avanti nel centrodestra dopo il faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. “Il ministro della Giustizia è l’ex presidente del Senato Elisabetta Casellati” l’annuncio del Cavaliere all’indomani dell’appuntamento a via della Scrofa. “Meloni le ha detto si?” la domanda con cui lo incalzano i cronisti e il leader di Forza Italia ha annuito. “Sì, sì” le dichiarazioni pronunciate lasciando la Camera dopo aver incontrato i deputati di FI.

"Cosa chiedono gli italiani", Mannheimer gela i gufi di sinistra. I sondaggi

Berlusconi si era espresso nel primo pomeriggio sul dualismo tra Casellati e Carlo Nordio per la Giustizia: “Nordio non va bene. Nordio lo incontro oggi, ma noi abbiamo detto che alla Giustizia c’è la seconda ex carica dello Stato, la ex presidente del Senato Elisabetta Casellati. Meloni ha suggerito soltanto che c’è Nordio, che è bravissimo, ‘vedilo perché magari ti convince che è la scelta giusta’, ma io sono già convinto della scelta della Casellati”. Le dichiarazioni al termine dell’assemblea dei senatori azzurri non lasciavano spazio a dubbi, ma ora il numero uno di Forza Italia ha dato la certezza della scelta per il governo di centrodestra.