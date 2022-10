Governo Meloni, sorpresa alla Salute: il tecnico in ascesa. Il nodo della Giustizia

18 ottobre 2022 a

Si muove il borsino del toto-governo dopo l'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi che ha riportato il sereno nel centrodestra. Tra gli esponenti dei partiti della maggioranza le cui quotazioni sono in forte ascesa c'è Maria Elisabetta Alberti Casellati. L'ex presidente del Senato dovrebbe guidare il ministero delle Riforme costituzionali.Il patto celebrato tra Forza Italia e Fratelli d'Italia prevederebbe la senatrice Annamaria Bernini ministro dell'Università e della Ricerca.

Il nome nuovo tra "chi sale" è quello di un altro forzista, Gilberto Pichetto Fratin. Promozione in vista per l'attuale viceministro dello Sviluppo economico: guiderà la Transizione ecologica. E chi scende? Novità per il ministero della Salute che dalla pandemia ha un ruolo ancor più importante per il Paese e per l'opinione pubblica. Calano le quotazioni del direttore della Croce rossa Francesco Rocca. Per il ruolo di Roberto Speranza, in carica fino al nuovo governo, spunta il nome di Francesco Franceschi, direttore del Pronto soccorso del Policlinico Gemelli.

L'europarlamentare legista Simona Baldassarre dovrebbe restare a Bruxelles. Alla Disabilità il nome proposto dalla Lega è quello di Alessandra Locatelli. Il ministero dell'Agricoltura, invece non dovrebbe essere tra quelli che andranno al Carroccio. Gianmarco Centinaio, già a capo del dicastero, domani mercoledì 19 ottobre sarà eletto vicepresidente del Senato.

Intanto secondo un retroscena del Corriere della sera sia Berlusconi che Meloni insistono per avere il ministero della Giustizia, un nodo che è rimasto in sospeso nel faccia a faccia di ieri. La leader di FdI, secondo la ricostruzione, non ha detto un no categorico ma ha sottolineato come un cambio nella casella del Guardasigilli (si parla dell'ex magistrato Carlo Nordio) metterebbe in discussione gli equilibri raggiunti finora.