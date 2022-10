Agorà, il professor Giovanni Orsina svela la data di nascita del nuovo governo

18 ottobre 2022 a

Un incarico di governo già a partire da venerdì. Secondo il professor Giovanni Orsina, i tempi per la formazione del nuovo esecutivo saranno molto rapidi. Secondo il politologo, il Capo dello Stato potrà procedere con le prime consultazioni già nelle prossime ore, in modo da conferire l'incarico di governo nella giornata di venerdì. A quel punto, il premier in pectore si prenderà qualche giorno per limare la squadra di governo e poi si andrà spediti alla nascita del nuovo esecutivo che avverrà già nei primi giorni della prossima settimana. Se n'è parlato durante la puntata di Agorà in onda il 18 ottobre su Rai3 e condotto da Monica Giandotti.

"Mi aspetto consultazioni molto veloci: sui giornali si leggono ipotesi che danno il nuovo governo in carica già dalla prossima settimana." Prof. Giovanni Orsina #agorarai #18ottobre pic.twitter.com/XxvLq5btVX — Agorà (@agorarai) October 18, 2022

"La cosa ragionevole è che abbiamo fretta - risponde il professor Orsina alle domande di Monica Giandotti - C'è la legge di stabilità da fare e non c'è più tempo da perdere. Una volta eletti i presidenti di Camera e Senato io mi aspetto consultazioni molto veloci e mi sembra credibile che si possa avere un incarico già nella giornata di venerdì. Il che vorrebbe dire che il presidente incaricato si prenderà qualche giorno e poi scioglierà la riserva. Insomma potremmo avere un governo già all'inizio della prossima settimana. Tutto questo mi sembra credibile prendendo in considerazione i tanti impegni interni e internazionali che l'Italia dovrà rispettare nelle prossime settimane. Oltretutto l'incontro tra Meloni e Berlusconi ha sciolto anche l'ultimo nodo politico: adesso la strada dovrebbe essere in discesa".