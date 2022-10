Francesco Lollobrigida svela chi c'è dietro lo scontro tra Meloni e Berlusconi

18 ottobre 2022 a

Francesco Lollobrigida svela al Corriere della Sera chi c'era dietro lo scontro tra Meloni e Berlusconi. In realtà le tensioni non erano tra i due leader del centrodestra ma soltanto con una parte di Forza Italia. Intervistato dal Corriere della Sera, Francesco Lollobrigida, tra gli uomini più vicini a Giorgia Meloni, sottolinea che l’incontro tra la leader di Fdi e Berlusconi è stato «estremamente positivo», nella forma e nella sostanza e «mette fine» alle polemiche furiose degli ultimi giorni. Secondo Lollobrigida, «lo scontro, come lo definite, non è stato tanto tra Meloni e Berlusconi ma con una parte di Forza Italia che, anche a giudicare dagli atteggiamenti e dalle parole del Cavaliere, considererei minoritaria».

Salvini mediatore riesce a ricucire lo strappo nel centrodestra

Nell'intervista Lollobrigida parla anche dell'ormai celebre foglietto con l'elenco dei presunti difetti di Giorgia Meloni. Lollobrigida argomenta che «forse ha davvero ragione il senatore Occhiuto quando racconta che su quel foglietto Berlusconi ha solo annotato la sintesi di una discussione avvenuta in un momento teso con i suoi senatori. Non credo fossero parole sue». Forza Italia chiede pari dignità con la Lega: l’ha ottenuta? «L’impostazione del governo che Meloni sta provando a dare non è legata a bilancini ma a una pari dignità nei fatti. Se si parte dal merito, se si propongono i nomi giusti per i ruoli giusti, tutti alla fine saranno soddisfatti».