Governo, Antonio D'Amato in contatto con Guido Crosetto: nuovo nome per il toto-ministri

Spunta un nuovo nome per la futura squadra di governo del centrodestra. A tirare fuori l’ultimo profilo che aggiorna il toto-ministri è Repubblica, che racconta dei contatti avviati da settimane tra Guido Crosetto e Antonio D’Amato, ex numero uno di Confidustria. Ieri è andata in scena l’ultima telefonata tra l’imprenditore e il fondatore di Fratelli d’Italia nonché consigliere di Giorgia Meloni: sul piatto c’è il ministero della Transizione ecologica/digitale.

In un primo momento per D’Amato si profilava la guida del dicastero dello Sviluppo economico, ma la poltrona dovrebbe essere occupata proprio da Crosetto, a meno che quest’ultimo non venga indicato come vicepremier. “Non so ancora cosa farò. Ho bisogno di essere sereno sulla conduzione del gruppo” le parole di D’Amato alle persone a lui vicine. Al di là dei dubbi sul fatto di voler lasciare la guida di uno dei gruppi europei nel settore degli imballaggi alimentari, chi lo conosce bene è convinto che alla fine il corteggiamento andrà a buon fine.