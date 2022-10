Berlusconi, pressing dei figli per un patto con Meloni. Marina: "Fermati"

Sullo stesso argomento: Il grande freddo tra Giorgia e il Cav: scendono in campo i mediatori

In Forza Italia si lavora per la riappacificazione del centrodestra ma la stretta decisiva per far rientrare la crisi tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni potrebbe arrivare dai familiari del Cavaliere. "Sono stati i figli maggiori dell’ex premier a premere sul padre ed esortarlo a chiudere il conflitto con l’alleata, in modo da raggiungere un’intesa" si legge sul Corriere che dà notizia di un "conclave" di famiglia in casa Berlusconi.

Secondo quanto riportato, la stessa Meloni dopo il caso La Russa e degli appunti del Cav, aveva sentito due volte Pier Silvio Berlusconi "e per due volte l’amministratore delegato di Mediaset aveva trasmesso il messaggio al padre". "Non puoi non trovare un accordo" quanto detto dal figlio a Berlusconi.

Ancora più diretto l'intervento di Marina Berlusconi "corsa ad Arcore, dove ieri ha incontrato a lungo il padre". Forte e chiaro il messaggio. "«Fermati», gli ha detto. Raccontano di una Marina furibonda. Per le questioni che già aveva posto il fratello, certo, ma soprattutto perché per lei era stato «doloroso» vedere com’era stato gettato nella polvere il nome del genitore, descritto come un anziano" diventato "l’ombra di sé stesso e della sua storia". In campo anche Fedele Confalonieri e Gianni Letta, "impegnato nel ruolo di raccordo con i pontieri di FdI".

Movimenti che fanno pensare a una ricomposizione possibile, ma molto dipenderà dalla composizione del governo. Il Cavaliere insiste per avere il ministero della Giustizia per Forza Italia ma Meloni preferirebbe affidarlo a Carlo Nordio.