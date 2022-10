Nuove elezioni a gennaio? “Il rischio c'è”, clamorosa rivelazione da Fratelli d'Italia

15 ottobre 2022 a

Per il momento non rientra la frattura tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, con un esito del tutto inaspettato appena un paio di settimane fa. C’è chi mormora di un ritorno alle urne e un nuovo giro di elezioni da tenere a gennaio, un rumors che non viene affatto smentito da Fratelli d’Italia: “Possibile. O si governa bene o si chiede agli elettori”. La rivelazione, riferita da Affari Italiani, arriva un big del partito, molto vicino a Meloni. Il rischio che il governo di centrodestra non veda proprio la luce è esistente, visto che dentro FdI non hanno intenzione di piegarsi a ricatti o a condizionamenti.

Con Forza Italia la tensione è altissima e ovviamente in caso di rottura definitiva i due partiti andrebbero alle urne da separati. “A costo di rischiare di non vincere. La coerenza prima di tutto per Giorgia, come ha sempre dichiarato” spiega il sito, che evidenzia come da parte della possibile presidente del Consiglio non c’è alcun timore di ritornare al voto. Uno scenario clamoroso dopo i risultati ottenuti lo scorso 25 settembre dalla coalizione.