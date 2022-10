Camera dei deputati, Antonio Tajani: Forza Italia voterà Lorenzo Fontana

14 ottobre 2022 a

a

a

Dopo le fibrillazioni del primo giorno di legislatura al Senato, le forze in campo si ricompattano e fanno le proprie dichiarazioni di intenti prima di votare il nuovo presidente della Camera. Forza Italia sembra tornare nei ranghi. Ad assicurarlo è il coordinatore Antonio Tajani che è anche in corsa per diventare ministro degli esteri nel futuro governo Meloni. «Forza Italia voterà Lorenzo Fontana come presidente della Camera dei deputati», scrive su Twitter Antonio Tajani.

Al Senato La Russa beffa Forza Italia

Ma fanno le loro dichiarazioni di voto anche le opposizioni. Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha proposto ai deputati dem di votare il nome di Maria Cecilia Guerra come nome «condiviso» con altri partiti di opposizione. È quanto si apprende da chi è presente alla riunione dei deputati dem. Il Terzo polo, Italia Viva e Azione, scriveranno, invece, il nome di Matteo Richetti sulla scheda per l’elezione del presidente della Camera. Lo si apprende da fonti dei due partiti.