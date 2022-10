Sondaggi, Meloni e Fratelli d'Italia crescono ancora. Da chi vengono i voti

14 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia non si fermano più. La premier in pectore non è ancora salita al Quirinale per ricevere l'incarico dalle mani di Sergio Mattarella ma la sua popolarità e il suo consenso continuano a salire senza sosta. Secondo il sondaggio realizzato da "Noto Sondaggi" e diffuso da "Porta a Porta", rispetto alle elezioni dello scorso 25 settembre, Fratelli d'Italia incassa un complessivo 28% guadagnando addirittura altri due punti percentuali. Ma da chi arrivano i nuovi voti? La leader di Fratelli d'Italia sarebbe riuscita a convincere anche coloro che si sono astenuti nell'ultima tornata elettorale per le elezioni politiche.

"Porta a Porta" ha pubblicato il sondaggio, realizzato da "Noto Sondaggi", sulle intenzioni di voto degli italiani a livello nazionale. Per il campione di "Noto", Fratelli d’Italia oggi raggiungerebbe il 28% (guadagnando 2 punti rispetto al voto del 25 settembre). Seguono il Pd 18.5% (-0,6), il M5S 16% (+0.6), quindi la Lega all’8.5% (-0,3). Quinti in classifica Forza Italia all’8.0% (-0,1) e Azione-Italia Viva all’8% (+0,2). Verdi e Sinistra al 4% (+0,4), scende al 2,5% Più Europa (-0,3). Infine Noi moderati, della coalizione di centrodestra, all’1% (+0,1) e Impegno Civico, nella coalizione di centrosinistra all’1% (+0,4). Il centrodestra raggiunge il 45,5% (+0,7), mentre il centrosinistra il 26% (-0,1).