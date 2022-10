Fabrizio Cicchitto su Forza Italia: la grande occasione col governo Draghi

14 ottobre 2022 a

Le prime mosse del (non ancora ufficialmente nato) Governo Meloni agitano le acque del centrodestra; tra onde e scogli, è Fabrizio Cicchitto a cercare di capire dove veleggerà la nave di Giorgia nel mare in tempesta, con un’intervista su «Il Dubbio». «Ci sono due partiti, Fi e Lega, che non sopportano l’egemonia di chi ha vinto le elezioni e sono in rivolta contro Giorgia Meloni e il partito più forte della coalizione. Non so chi abbia votato per La Russa fuori dal centrodestra, ma si tratta di un autentico smacco e di certo la maggioranza ne viene fuori fortemente destabilizzata».

Focus su Forza Italia: «Berlusconi ha avuto una grande occasione nel momento in cui si è aperta la crisi del governo Draghi. Se invece di appiattirsi su Salvini avesse salvato il governo, avrebbe ripreso la leadership del centrodestra nel Paese e anche fuori dall’Italia. Adesso sta facendo il diavolo a quattro per Ronzulli alla quale non potrebbe andare più del Turismo. Non ha alle sue spalle una storia politica e tecnica per richiedere chissà cosa». Mentre, sulla Lega, Cicchitto dice: «Se riuscisse a portare Giorgetti all’Economia, sarebbe già sovrarappresentata. C’è questo problema di fondo, Salvini non vuole affrontare la sconfitta elettorale e non capisce che se dovesse ottenere un Ministero come quello alle Infrastrutture o quello all’Agricoltura sarebbe più che dignitoso».