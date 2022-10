Camera dei deputati Salvini incorona Fontana: è lui il candidato presidente

13 ottobre 2022 a

Riflettori puntati sull'elezione del nuovo presidente della Camera dei deputati. Dopo le fibrillazioni legate alla scelta della seconda carica dello Stato, venerdì mattina sarà la volta della nomina per Montecitorio. A poche ore dal voto, Salvini fa chiarezza e precisa che alla Camera il candidato del centrodestra sarà Lorenzo Fontana.

Presidenza della Camera, salgono le quotazioni di Lorenzo Fontana

Per questo il nome di Riccardo Molinari resta indicato per la proseguire il lavoro di capogruppo della Lega alla Camera. «Ho chiesto a Riccardo Molinari la disponibilità a proseguire il suo mandato da capogruppo della Lega a Montecitorio nonostante avesse tutte le carte in regola per fare il Presidente della Camera - lo dice il leader della Lega Matteo Salvini - Molinari è stato e sarà il miglior capogruppo possibile, ruolo per me politicamente più rilevante per i prossimi cinque anni».