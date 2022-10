Incontro tra Meloni e Salvini, salgono le quotazioni di Lorenzo Fontana

13 ottobre 2022 a

L’accordo non è ancora chiuso tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I leader di Fratelli d’Italia e Lega si stanno incontrando in vista del quarto scrutinio che si svolgerà venerdì alla Camera dei deputati, votazione in cui il centrodestra punta a incassare il successore di Roberto Fico.

L’intesa prevede che la carica vada alla Lega e nel partito, nelle ultime ore, scendono le quotazioni di Riccardo Molinari mentre salgono quelle del vice di Salvini, il veneto Lorenzo Fontana. La situazione è ancora molto fluida e gli accordi non sono stati ancora definiti del tutto. Oltretutto, dopo le fibrillazioni legate al Senato, negli ambienti di centrodestra si va coi piedi di piombo.