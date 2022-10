Governo, fumata bianca per il ministero dell'Economia: su Giorgetti intesa Meloni-Salvini

11 ottobre 2022 a

Svolta sul ministero dell’Economia, c’è l’intesa all’interno del centrodestra. La fumata bianca è raccontata da Affari Italiani, che spiega come sia caduto ogni dubbio sul nome di Giancarlo Giorgetti, destinato a raccogliere l’eredità di Daniele Franco al Mef. “Per la Lega sarebbe motivo di grande soddisfazione e orgoglio occuparsi con un ruolo rilevante anche di Economia e Finanze. Donne e uomini del partito di Salvini hanno già ricoperto prestigiosi incarichi di governo dimostrando il proprio valore in settori strategici come Interno, Infrastrutture, Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Transizione Ecologica, Turismo, Persone con Disabilità o Autonomie. È un onore che in queste ore arrivino nuovi e significativi riconoscimenti che testimoniano la centralità e l’affidabilità della Lega” una dichiarazione arrivata da fonti del Carroccio al sito al termine del vertice tra Salvini, lo stesso Giorgetti, Lorenzo Fontana, Riccardo Molinari ed Edoardo Rixi.

Anche dal partito di Giorgia Meloni, che non ha trovato la disponibilità dei tecnici in cima alla lista dei preferiti per il ruolo, confermano: “Giorgetti all’Economia è vicinissimo”. Sempre dal Carroccio fanno sapere che “Salvini non ha rinunciato all'idea di tornare al ministero dell’Interno". L’alternativa è quella del prefetto di Roma Matteo Piantedosi, con il segretario leghista che potrebbe rinunciare ad altre posizioni per i suoi pur di raggiungere l’obiettivo.