Governo Meloni, Giorgetti "sicuro" all'Economia. Dove finisce Ronzulli

Qualche casella non è stata ancora definitivamente assegnata ma la squadra dei ministri è in via di definizione. Giovanbattista Fazzolari, responsabile del Programma di Fratelli d'Italia, dovrebbe essere il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo di Giorgia Meloni. Proprio lui ha annunciato che il centrodestra ha trovato un accordo sulle presidenze di Camera e Senato.

Meloni, Salvini e Berlusconi sciolgono il nodo ministri

A Montrecitorio "verrà eletto il capogruppo leghista uscente Riccardo Molinari" mentre a Palazzo Madama "andrà il co-fondatore di Fratelli d'Italia ed ex ministro Ignazio La Russa, che ormai ha vinto la sfida con Roberto Calderoli" scrive Affaritaliani che snocciola tutti i nomi che sarebbero in squadra mentre si attende l'incontro tra Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi di oggi.

Governo, spunta un big per la Salute. Tutti i nomi dalla Giustizia al Tesoro

Salvini dovrebbe andare al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il ruolo di vicepremier. Il dicastero dell'Economia sembra ormai "sicuro" per Giancarlo Giorgetti, su cui ci sarebbe anche il via libera del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In quota Lega ecco il ritorno alle Politiche agricolo di Gian Marco Centinaio, poi si parla di Mara Bizzotto agli Affari regionali o Giulia Bongiorno alla Funzione pubblica.

Perché FdI non si fida degli alleati. Il nodo della presidenza del Senato

In Forza Italia Antonio Tajani - vicepremier - resta il favorito per gli Esteri "ma Berlusconi potrebbe sacrificare un ministero di peso" come la Farnesina, "spostando Tajani al Mise (Sviluppo economico, che però ha la delega sulle televisioni), per consentire a Licia Ronzulli di entrare al governo" si legge nel retroscena. Per la senatrice azzurra si parla del Turismo o in alternativa delle Pari opportunità. Al partito di Berlusconi anche la Giustizia, "in corsa Maria Elisabetta Alberti Casellati e Francesco Paolo Sisto" mentre Anna Maria Bernini è vicina all'Istruzione.

"C'è l'accordo", trovata la quadra per Camera e Senato: i nomi

E Fratelli d'Italia? Ha la Difesa "(probabilmente con Adolfo Urso), i Rapporti con il Parlamento, l'Ambiente e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio". E "Giulio Terzi di Sant'Agata agli Esteri, se Tajani andrà al Mise". Al Viminale il prefetto di Roma Matteo Piantedosi.