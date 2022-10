Centrodestra, "un accordo c'è". I nomi per la presidenza di Camera e Senato

12 ottobre 2022 a

C'è l'intesa nel centrodestra sui presidenti di Camera e Senato. "Un accordo c'è. Non ci sono problemi", assicura il senatore di Fdi Giovanbattista Fazzolari, parlando a Montecitorio. L'esponente del partito d Giorgia Meloni non fa nomi, ma in pelo position ci sono Ignazio La Russa ddi FdI per la seconda carica dello Stato e il leghista Riccardo Molinari per la Camera.

Meloni, Salvini e Berlusconi sciolgono il nodo ministri

Sui nomi del governo, Fazzolari afferma che "non ci sono state mai particolari criticità..." risponde a chi gli chiede se nella notte si è sbloccato lo stallo sul toto-ministri. Quindi, è superato anche lo scoglio rappresentato da Licia Ronzulli?, chiedono i cronisti. "Lo ripeto: non ci sono criticità particolari, come sempre si tratta di trovare un incastro". Meloni, Salvini e Silvio berlusconi si incontreranno oggi. Il vertice tra i leader di centrodestra ""serve a delineare meglio il quadro" ha detto il senatore.

Varoufakis, valanga d'odio da Floris: Meloni fascista e nazista. E Giuli sbotta

Lo stesso La Russa, dato come prossimo presidente del Senato, arrivando negli uffici del gruppo alla Camera ha detto: "Tutto procede positivamente per la coalizione. Io sono ottimista". "La situazione dell’Italia non è facile, non possiamo perdere tempo" ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni in merito alla presidenza del Senato. Con Salvini e Berlusconi "ci vedremo più tardi, ma sono ottimista", ha concluso. L'intesa sulla presidenza di Camera e Senato potrebbe sbloccare il rebus di governo che potrebbe così vedere presto la luce.