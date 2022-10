Centrodestra, Giancarlo Giorgetti sul vertice saltato: c'è ancora tempo

12 ottobre 2022 a

a

a

Ore concitate all'interno del centrodestra. Il vertice dei leader che doveva andare in scena a Villa Grande è saltato all'ultimo minuto proprio per l'assenza del leader della Lega, Matteo Salvini. Sul tema ha preso la parola Giancarlo Giorgetti che è in corsa per il ministero degli Esteri. Il vertice è saltato perché la situazione si è incartata? «C’è ancora tempo ma non troppo», è stata la risposta del vicesegretario leghista Giancarlo Giorgetti che ha lasciato gli uffici del Gruppo alla Camera dopo un incontro con il leader Matteo Salvini.

Giorgetti "sicuro" al Mef. Effetto domino sul governo, tutti i ministri

Durante il Consiglio Federale, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti hanno approfondito alcuni dossier negli uffici della Lega alla Camera. Al confronto hanno preso parte anche i governatori. Lo riferiscono fonti della Lega. «È lunga, manca ancora una settimana per fare il goerno - ha detto Giancarlo Giorgetti rispondendo a chi gli chiede se sarà ministro al Mef. Poi ironizza: «Sono confuso ma Allegri, posso dire», con una battuta sulla Juventus che sta passando un periodo no.