Totoministri, Salvini stringe: incontro con due big per le prime poltrone "sicure"

In casa Lega cominciano ad andare a posto la varie caselle del totoministri, Questa mattina il Carroccio ha diffuso una nota: "Mattinata di lavoro per Matteo Salvini, che alla Camera ha incontrato i vicesegretari Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Fontana, il capogruppo Riccardo Molinari ed Edoardo Rixi. Sul tavolo la nascita del governo e le emergenze del Paese e i temi più cari per la Lega a partire da bollette, cantieri fermi da sbloccare, sicurezza e autonomia regionale".

In particolare, dei big incontrati due sono i nomi che dovrebbero entrare nel gioco degli incarichi: Riccardo Molinari sarebbe ormai quasi certo come presidente della Camera. Una scelta che deriva dalla probabilità che a presiedere Palazzo Madama sia il meloniano Ignazio La Russa. Per Edoardo Rixi, invece, si parla sempre più concretamente di un incarico di governo, che potrebbe essere quello di ministro per le Infrastrutture.

Rixi è già stato viceministro in questo dicastero all'epoca del Conte I. Poi lasciò l'incarico per il coinvolgimento nell'inchiesta "spese passe" che copriva il periodo in cui lui era consigliere regionale in Liguria. Un gesto generoso il suo, tanto più che la vicenda giudiziaria si concluse con l'assoluzione piena perché "il fatto non sussiste". Ora il ritorno al ministero sulla poltrona principale rappresenterebbe un giusto riconoscimento.