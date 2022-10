Massimo Giannini attacca Giorgia Meloni. La reazione di Fazio

10 ottobre 2022 a

Torna in onda su Rai3 "Che Tempo Che Fa" e tornano gli attacchi concentrici al centrodestra. Questa volta nel mirino c'è Giorgia Meloni, nell'occhio del ciclone ancor prima di formare il nuovo governo. Nello studio di Fabio Fazio ci sono il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, e l'ex presidente dell'Inps, Tito Boeri. Entrambi sono impegnati nell'operazione di demolizione e demonizzazione della leader di Fratelli d'Italia, pronta a cominciare la sua avventura di governo. Giannini si scaglia contro le posizioni di Meloni su Vox e la Polonia. Ma i pregiudizi non sono finiti qui e, quando prende la parola Boeri, l'ex Inps se la prende con la riforma delle pensioni Quota 41. Tutto questo avviene in studio senza lo straccio di un contraddittorio. Anzi, il conduttore Fabio Fazio annuisce accondiscendente senza avanzare alcuna obiezione.

"Credo che l'Italia sarà come la Polonia e questo ovviamente mi piace poco - tuona Massimo Giannini, direttore de La Stampa - Ripeto sono molto preoccupato per un governo a guida Meloni, sono preoccupato per il Paese". Ma non è finita qui. Viene la volta di Tito Boeri che se la prende con Salvini e la sua "Quota 41" che dovrebbe finalmente mandare a casa la riforma Fornero. "Quota 41 accentua le differenze generazionali, non si può realizzare, sarebbe rischiosa. Non bisogna dare condizioni favorevoli a chi va via prima rispetto a chi va via dopo". Se questo è servizio pubblico...