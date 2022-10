Che Tempo Che Fa, Burioni ha il Covid dopo la quarta dose: "Il vaccino non difende dall'infezione"

10 ottobre 2022 a

"Il virus era 2 anni e mezzo che mi aspettava per colpirmi. Il vaccino - anche con queste varianti - è molto efficace nell'evitare le conseguenze gravi". Il prof Roberto Burioni non è in studio domenica 10 ottobre ma si collega con "Che Tempo Che Fa" e racconta al conduttore Fabio Fazio di aver contratto il virus proprio dopo aver fatto la quarta dose di vaccino.

Purtroppo, nonostante le attenzioni, anche io mi sono preso il COVID. A chi dice che il vaccino non funziona vorrei fare notare che mi sono collegato da casa e non da una stanza di ospedale, dove probabilmente sarei finito senza vaccino (1/2) https://t.co/OymlJZFeNb — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 9, 2022

"Allora qui dobbiamo spiegare subito una cosa a quanti diranno vedi che il vaccino non serve a niente perché se l'è preso anche il prof. Burioni" esordisce Fazio. "Allora diciamo subito che il vaccino le consente di stare a casa e non in ospedale". "Esatto. Ho febbre, mal di testa e questa voce alla Barry White ma tutto sommato - sperando le cose finiscano bene - è una malattia non grave grazie al vaccino. Ho fatto la quarta dose la scorsa settimana e questo penso sia stato importante". Ma poi il prof. ammette: "Dobbiamo prendere atto di una cosa: lo scenario è completamente cambiato rispetto allo scorso anno con l'arrivo della variante Omicron 1 e 1 prima, e poi la 5 che io mi sono molto probabilmente beccato". "Possiamo dire che il vaccino non protegge più dall'infezione?" lo interrompe il conduttore. "No. Il vaccino non ha più efficacia nel proteggere dalle infezioni. Mentre fino alla Delta era efficace e aveva un senso rendere obbligatorio il vaccino per i sanitari e aveva un senso il green pass ora non più. Io sono l'esempio del fatto che il vaccino non difende contro le infezioni perché l'ho contratto dopo la quarta dose". Ma il professore ribadisce: "Però evita ancora le conseguenze gravi e il virus è contagiosissimo".