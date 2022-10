Governo, Gaetano Miccichè sfida Giancarlo Giorgetti per il ministero dell'Economia

10 ottobre 2022 a

A tenere banco dopo le elezioni è stata la discussione interna al centrodestra per completare la squadra di governo. E ora dal Corriere della Sera giunge notizie che Giorgia Meloni non vorrebbe vicepremier accanto a lei. “Fanno troppo quote di partito old fashion” il virgolettato di uno dei fedelissimi della leader di Fratelli d’Italia, alle prese in particolare con la questione del ministero dell’Economia. Attendendo sempre una decisione definitiva di Fabio Panetta ora spunta anche il nome del presidente della divisione Imi di Banca Intesa Gaetano Miccichè, conosciuto ai più per essere stato presidente della Lega calcio.

Se non dovesse essere seguita la strada di un tecnico per l’incarico il profilo che trova il gradimento dentro FdI è quello di Giancarlo Giorgetti della Lega, attualmente allo Sviluppo economico. Sarebbe difficile per Matteo Salvini rifiutare un’offerta del genere da parte degli alleati, vista l’importanza di tale poltrona. Giorgetti è in corsa anche per la presidenza della Camera. Conditio sine qua non per una scelta del genere è che il segretario del Carroccio rinunciasse alla posizione di presidente del Senato per Roberto Calderoli. In pole per la seconda carica dello Stato resta ancora Ignazio la Russa. Un’indicazione che porterebbe il secondo partito della maggioranza ad avere la presidenza della Camera. E oltre a Giorgetti tra i candidati c’è pure il capogruppo Riccardo Molinari.