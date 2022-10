Tagadà, “mai alla Salute”. Roncone svela il retroscena sul toto-ministri e la grana per Meloni

10 ottobre 2022 a

a

a

Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera, è ospite della puntata del 10 ottobre di Tagadà, il programma tv pomeridiano di La7 condotto da Tiziana Panella, ed espone la propria idea sulla trattativa per il nuovo governo e sul toto-ministri: “Il problema grande di Giorgia Meloni sarà risolvere nelle prossime ore la questione Ronzulli, che è il problema. Berlusconi vuole Ronzulli ministro, è un desiderio esplicito del numero uno di Forza Italia. Lei vuole fare il ministro e vuole fare il ministro vero, vuole un ministero con portafoglio. Credo che Meloni abbia tutte le intenzioni di non dare la sanità a Ronzulli. Meloni e Fratelli d’Italia sono abbastanza sgomenti che viene messo il nome di Ronzulli sullo stesso piano di Antonio Tajani, che ha una storia un po’ diversa. Questo problema si può trascinare ancora un po’ per qualche giorno”.

"Il vero problema". Cassese svela l'intoppo nella coalizione di centrodestra

Ci sono altri problemi? Panella interroga Roncone su eventuali altre frizioni nel centrodestra: “Un altro problema è Matteo Salvini, che voleva fare il ministro dell’Interno. Sarà la mina vagante del consiglio dei Ministri, sarà il vero problema quotidiano di Meloni”.