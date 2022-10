Nuovo Governo, Meloni vuole il superministro per l'Energia: il nome in ballo

09 ottobre 2022 a

Berlusconi vuole la Giustizia per Forza Italia ma la premier in pectore Giorgia Meloni insiste su Carlo Nordio. Poi c'è la sfida con la Lega per i nomi di Camera e Senato con il gran ballo del governo continua anche se la leader di Fratelli d'Italia è conscia che bisogna fare in fretta perché non c'è più tempo da perdere. E nella ricostruzione de La Stampa sul vertice a tre ad Arcore, dove viene evidenziato lo stallo sui ministri tecnici, spunta il retroscena del superministro.

Risolto il rebus Viminale: su chi ricade la scelta. Accordo per la Camera, novità alla Giustizia

La leader di Fratelli d'Italia starebbe infatti pensando al discastero per l'Energia, svuotando la Transizione Ecologica voluta dal suo predecessore Mario Draghi. Il nome in ballo? Quello di Antonio D'Amato, imprenditore napoletano presidente di Confindustria dal 2000 al 2004. "Per lui Meloni starebbe pensando a un superministero dello Sviluppo economico che riassorbirebbe tutte le deleghe sull'energia" si legge su La Stampa. È stato già contattato e sarebbe disponibile.