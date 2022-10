Governo, risolto il rebus Viminale: strada spianata per il prefetto Piantedosi. Spunta Casellati

08 ottobre 2022 a

Nel vertice di centrodestra ad Arcore tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi vi sarebbe stato un serrato confronto sulle caselle più importanti del futuro esecutivo, che ha portato anche a concentrare l’attenzione sulla poltrona di presidente della Camera. Fra le pochissime indiscrezioni che filtrano sull’incontro per la costruzione del futuro governo ci sarebbe l’accordo per conferire la presidenza della Camera a un esponente della Lega, con la decisione di affidare i vertici di entrambi i rami del Parlamento ad esponenti della coalizione. Per il ministero dell’Interno si fa più consistente l’ipotesi dell’attuale Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi: il borsino delle ultime ore conferma quindi la scelta di un tecnico per il ruolo, con il favorito che l’è ex capo di Gabinetto di Salvini quando era al Viminale.

“Pronta subito”. Meloni vuole accelerare e mette fretta a Salvini e Berlusconi

Secondo l’Adnkronos Berlusconi avrebbe proposto il nome del presidente del Senato uscente, Elisabetta Casellati, per il ministero della Giustizia. Lo scorso gennaio per Casellati era stata ventilata la possibilità di concorrere per il Quirinale prima della rielezione di Sergio Mattarella.