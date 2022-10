Governo, Meloni getta acqua sul fuoco: con Salvini troveremo un accordo

04 ottobre 2022 a

È il gioco delle parti, alla fine troveremo come sempre l’accordo. Giorgia Meloni, raccontano, avrebbe commentato così con chi ha avuto modo di parlarle la linea emersa dal "Federale" della Lega che ha dato pieno mandato a Matteo Salvini di trattare con gli alleati, indicando (senza fare nomi) una lista di ministeri a cui è interessata, a cominciare dal Viminale. Una linea poi corretta in un secondo momento dal numero uno di via Bellerio che ha spiegato di essere pronto a fare quel che serve.

Per la presidente di Fratelli d’Italia, insomma, che ha trascorso un’intera giornata di contatti e incontri nei suoi uffici di Montecitorio con i fedelissimi, vale sempre la prudenza in questa fase delicata di trattative, anche rispetto ai vari retroscena che appaiano sulla stampa. Indiscrezioni e rumor, insomma, su totoministi e soprattutto su frizioni interne al centrodestra, vanno presi con le pinze.

Ci sta che gli alleati alzino il prezzo, sarebbe stato il ragionamento che si fa dalle parti di via della Scrofa, perché fa parte di ogni partita politica. All’uscita dalla Camera dei deputati, Meloni si è fermata a scambiare qualche battuta con le tv prima di salire in auto. E a chi le chiedeva di dire la sua sulla "correzione di rotta" di Salvini rispetto alla linea del "Consiglio federale", la leader di via della Scrofa ha risposto gettando acqua sul fuoco e ribadendo che la coalizione si confronterà ma resterà sempre unita: «Mi pare che Salvini confermi l’atteggiamento che tutto il centrodestra sta avendo fin dall’inizio di questa avventura...». Prima di salutare i giornalisti Meloni ha quindi assicurato che «siamo tutti concentrati su un obiettivo, quello di dare a questa Nazione un governo che offra le risposte migliori» per aiutare il Paese «in tempi non facili».