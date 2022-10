Governo Meloni, ecco i tecnici: sorpresa alla Salute. Idea Salvini super-ministro

04 ottobre 2022 a

a

a

Il nodo dei tecnici è risolto. Il governo di Giorgia Meloni avrà una forte impronta politica e parlamentare con il ruolo degli "esterni" che sarà limitato ma determinante. "I tecnici faranno parte del futuro governo del centrodestra. Ma la presenza sarà circoscritta in due tre dicasteri: Economia, Giustizia, Sanità" scrive il Giornale in un retroscena.

"Bisogna fare presto". Meloni al lavoro. E su Draghi: "Nessun inciucio"

Tre posizioni fondamentali per l'esecutivo che nascerà nelle prossime settimane. E per le quali ci soni tre nomi in pelo position. "Sono Carlo Nordio (Giustizia), Domenico Siniscalco (Economia) e Francesco Rocca" (presidente della Croce Rossa, alla Sanità), si legge nell'articolo che spiega come, oltre alle tre caselle tecniche al Mef, del Guardasigilli (in lizza anche Giulia Buongiorno) e della sanità, ci sarò "spazio a una rosa di politici".

"Non si può realizzare in Italia". Travaglio spara a zero sulla flat tax

Si tratta, dunque, per trovare la quadra di un governo composto da profili di rilievo. Fondamentale per gli equilibri politici del governo Meloni il ruolo di Matteo Salvini. La novità a riguardo è l'aumento delle quotazione dell'ipotesi di assumere la guida del dicastero dell'Agricoltura rafforzato con altre deleghe. "Per liberare il Viminale, il capo del Carroccio potrebbe chiedere di aggiungere alla delega delle Politiche agricole altre due competenze: il commercio estero (oggi in capo allo Sviluppo economico) e l'internazionalizzazione delle imprese (oggi in capo al ministero degli Esteri)". Insiomma, il leader della Lega diventerebbe un super ministro del made in Italy. Si vedrà.

La sfida europea di Meloni. Ipotesi incarico lampo per il Consiglio Ue

Intanto il totoministri per le altre caselle impazza. Si diceva del ministero dell'Interno. Restano in piedi le alternative che parono all'ex prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro e Matteo Piantedosi, ex capo di gabinetto di Salvini ai tempi del Conte 1. "Se nello schema dovesse andare a Fdi ci sarebbe Adolfo Urso". Per la Difesa c'è l'ipotesi del meloniano Edmondo Cirielli, mentre Raffaele Fitto avrebbe rinunciato al ministero del Sud ("potrebbe andare a Wanda Ferro"). E Guidio Crosetto? Per lui una nuova ipotesi, quella dell'Attuazione del programma.

Ministri politici e qualche esterno, intesa sui tecnici

Per la guida della Farnesina restano alte le quotazioni di Antonio Tajani, ma sirte la carta del capo del Dis Elisabetta Belloni. Forza Italia avanza i nomi di Licia Ronzulli, Alessandro Cattaneo (favorito per gli Affari regionali ma si parla anche di Stefano Caldoro) e Annamaria Bernini. Nel prossimo governo potrebbe esserci un ministero dello Sport, forse affidato a Ignazio La Russa.