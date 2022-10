Sondaggio Tg La7, Mentana svela come cambiano le preferenze degli italiani

03 ottobre 2022 a

a

a

Fratelli d'Italia continua a rimanere in testa nei sondaggi. Lo conferma la rilevazione Swg di lunedì 3 ottobre 2022 realizzata per La7 e diffusa dal tg di Enrico Mentana. "Secondo gli orientamenti di voto relativi alla giornata di oggi FdI guadagna ancora lo 0,8 per cento raggiungendo così il 26,8%" annuncia il direttore. Ma le principali novità riguardano altri partiti.

Pagnoncelli lascia tutti di stucco: il rapporto tra il successo di Fratelli d'Italia e Draghi

"Il Pd perde un punto netto, passando dal 19,1 al 18,1% quasi raggiunto dal Movimento 5 Stelle che guadagna l'1,1% raggiungendo il 16,5% rispetto al 15,4% raggiunto alle elezioni del 25 settembre. Azione e Italia Viva guadagnano lo 0,5% passando dal 7,8% del 25 settembre all'8,3%. In calo anche Lega e Forza Italia: il partito di Matteo Salvini scende dello 0,6% passando dal 8,8% all'8,2%, il partito di Silvio Berlusconi passa dall' 8,1% raggiunto alle elezioni al 7,6% di oggi. Verdi e Sinistra Italiana guadagnano lo 0,4 per cento passando dal 3,6% al 4%" prosegue Mentana che annuncia la novità più rilevante: "+Europa guadagna lo 0,5 passando dal 2,8 al 3,3% e quindi superando la soglia del 3% potrebbe entrare in Parlamento, Italexit scatta dal 1,9 al 2,2% restando sempre sotto la soglia del 3%, Noi Moderati cresce dello 0,3% passando dallo 0,9 all'1,2%" conclude Enrico Mentana.