Governo, Giorgia Meloni fissa la priorità: “Speculazione sul gas da fermare”

Giorgia Meloni torna a farsi sentire e lo fa tramite Facebook. La leader di Fratelli d’Italia e futuro capo del governo italiano ha mandato un segnale chiaro alle forze politiche e alla popolazione con un messaggio netto sull’emergenza dell’energia: “La priorità è fermare la speculazione sul gas. Continuare all’infinito a compensare il costo delle bollette regalando soldi a chi si sta arricchendo sulle spalle di cittadini e imprese, sarebbe un errore”.

In mattinata invece Meloni aveva celebrato la Festa dei nonni, sempre con un post sul social network: “Avrei tanto voluto averti ancora qui al mio fianco con i tuoi insegnamenti, la tua saggezza, le tue battute. Ma so che in qualche modo sarai sempre con me, a vegliare da lassù.I nonni. Colonne portanti della nostra società, custodi della memoria, fondamento di ogni famiglia. Conosciamo i sacrifici che fate e le difficoltà di tanti di voi, non ci volteremo dall'altra parte. Auguri a tutti e un pensiero a chi purtroppo non è più tra noi. Grazie di tutto”.