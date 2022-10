Governo Meloni, c'è la data. Retroscena bomba: con chi andrà da Mattarella

02 ottobre 2022 a

a

a

Sette giorni. Il centrodestra accelera sul governo e si entra in una fase decisiva per la lista dei ministri di Giorgia Meloni, che con ogni probabilità riceverà l'incarico di premier. L'iter è politico e tecnico allo stesso tempo. Ora c'è anche una data a partire dalla quale potrà nascere il nuovo governo.

Fonti accreditate citate da Affaritaliani fanno sapere chela leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, "verosimilmente accompagnata dal fidato Guido Crosetto, potrebbe andare a presentare la lista dei ministri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella non prima del 10 ottobre prossimo". Ci sarà quindi un'altra settimana di trattative, anche perché i nodi da sciogliere sono tanti.

Matteo Salvini "chiede una collocazione adeguata (leggasi il Viminale)" ma l'ipotesi non convincerebbe Meloni. La lista dei ministri come emerso nelle ultime ore dovrà rispondere a tre requisiti: vocazione atlantista-europeist, profili di rilevo, pochi tecnici puri. "È sempre più probabile che la Legge di Bilancio, ancorché 'vistata' da Fratelli d'Italia, verrà licenziata dal governo Draghi", si legge nel retroscena.

Intanto il dialogo tra i partiti della maggioranza prosegue. "È prematuro ora fare nomi. Noi siamo per un governo politico, poi se c’è qualche personaggio che nella sua vita ha raccolto un’esperienza tale da essere al governo senza stare in Parlamento, può accadere, ma devono essere dei casi, non la regola...", è il "paletto" posto da Forza Italia, per bocca di Antonio Tajani a Skytg24. .

Raffaele Fitto, esponente di FdI, afferma che "i ruoli di ognuno di noi sono marginali: abbiamo un’occasione storica, il lavoro serio e riservato della leader di FdI denota rispetto per la situazione del paese e una marginalità dei ruoli dei singoli. Siamo una squadra intorno a Giorgia, il ruolo di ognuno è poca cosa rispetto al programma che abbiamo davanti".