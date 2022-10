Governo Meloni, il nome che salta per la Salute: "Escluso". Chi va alla Giustizia

02 ottobre 2022 a

a

a

Centrodestra al lavoro sulla squadra di governo. Conferme e new entry nel borsino del totoministi fotografo una situazione in continua evoluzione, sia nei nomi sia nella forma che l'esecutivo di Giorgia Meloni potrà prendere. Tra le "riserve della repubblica" che compare più frequentemente dei retroscena c'è Elisabetta Belloni, capo del Dis - il dipartimento che coordina l'attività dei servizi segreti - che secondo il Corriere della sera è favorita per il ministero degli Esteri. Un altro nome di peso per la Farnesina è Antonio Tajani, che in alternativa potrebbe approdare alla prima poltrona del Viminale ma si è parlato anche del ruolo di vicepremier (insieme a Matteo Salvini).

Nuovo governo, la donna che farà dimenticare Di Maio. Tutti i nomi

Per la giustizia secondo il quotidiano la favorita è Giulia Bongiorno ma anche Carlo Nordio sarebbe in corsa. Il ministero della Difesa al momento viene dato "in quota Fratelli d'Italia, forse con Adolfo Urso, attuale presidente del Copasir". Silvio Berlusconi vorrebbe vedere ministri gli azzurri Anna Maria Bernini, Licia Ronzulli, Alessandro Cattaneo (Infrastrutture) e Gian Marco Centinaio (Agricoltura).

Il ritorno di Lévy, altro fango su Meloni: "Lei e Mussolini..." La bufala è servita

Ma si diceva dell'assetto di governo. In caso di tridente, premier meloni e Tajani e Salvini vicepremier, al leader della Lega potrebbe andare anche il ministero del Lavoro. Per l'Economia resiste il ballottaggio tra Fabio Panetta, oggi nel board della Bce, e Domenico Siniscalco, già ministro nei governi Berlusconi. Il lavorio per la squadra di governo si intreccia con gli equilibri della Lombardia come Letizia Moratti e Attilio Fontana che "vogliono correre alle elezioni dell'anno prossimo per la Regione", e "il rapporto fiduciario" tra governatore e vice "si è ormai spezzato, l'ultimo tentativo in extremis di una ricomposizione sarebbe una richiesta della Moratti. Andare al governo, alla Salute". Ma secondo il Corriere la leader di FdI avrebbe escluso l'ipotesi.