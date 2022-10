“Gli italiani non hanno fiducia in Meloni”. Fa discutere il sondaggio post-elezioni

01 ottobre 2022 a

a

a

Le elezioni sono fresche fresche ma già tornano i primi sondaggi. “Le urne hanno visto la vittoria del centrodestra con Fratelli d’Italia primo partito. Meloni è in pole per essere la prima premier donna del Paese. Ma quanti italiani sono pronti a darle fiducia?” la domanda rivolta ai cittadini da Termometro Politico, con il sondaggio che ha decretato che meno del 50% (45,2%) risponde positivamente, mentre la quota di chi afferma di riporre poca o per nulla fiducia in Meloni è al 52,3%

“Sulla possibile durata del probabile governo Meloni la maggioranza degli intervistati esprime qualche riserva. Un italiano su due - continuano da TP - pensa che non completerà la legislatura. Di questi il 21,4% ritiene che durerà per meno di metà legislatura, il 15,2% per più di metà legislatura ma meno di 5 anni e il 13,8% per meno di un anno. Il 38,1% è invece sicuro che alla fine l’esecutivo Meloni durerà per 5 anni”. Quali dovranno essere le priorità del prossimo governo? Prevalgono nella rilevazione energia e caro bollette (40,9%), seguite da lavoro (22,4%), tasse e riforma fiscale (12,2%), politica estera (5,7%), politiche ambientali (5,2%), immigrazione (3,9%), sanità (2,8%), diritti civili e questioni etiche (2,4%) e istruzione (1,2%).