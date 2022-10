Sentenza di Renzi sul Pd: “Partito finito. Ha fatto vincere le elezioni a Meloni”

01 ottobre 2022 a

“Il Pd per come l’abbiamo conosciuto è finito, questione di mesi e il congresso lo chiarirà definitivamente”. A decretare la fine del partito di sinistra, senza troppi giri di parole, è il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a margine di un evento a Milano in cui ha martellato sulla sua ex casa ed in particolare su Enrico Letta, ormai pronto ad abbandonare il ruolo di segretario dopo la sconfitta alle elezioni: “Qui c’è un unico grande responsabile della vittoria della Meloni. L’unica persona che Giorgia Meloni deve ringraziare è Enrico Letta, che ha sbagliato tutto. Dopo questa campagna elettorale incredibile del Pd, masochista, tutti abbiano piena consapevolezza di questo. Il presente purtroppo è una situazione molto complicata con la Meloni al governo, noi faremo di tutto per rispettare l’esito del voto e contemporaneamente incalzare con un’opposizione leale ma durissima e rigorosa”

“Ma è importante che noi - ha proseguito Renzi nel capoluogo lombardo - siamo il partito che ha il futuro davanti a sé, da qui alle Europee c’è uno spazio di straordinaria crescita per Azione e Iv nella logica che ci siamo detti, cioè che non deve essere solo Azione e Iv, dobbiamo allargarci di più e su questo c’è piena sintonia. con Calenda e Azione. Noi - ha concluso Renzi - sappiamo che ormai il Pd è il passato di questo Paese, questa storia qua ‘Reniew Europe’ è il futuro”.