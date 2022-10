Governo, “sono a disposizione”. L'ex ministro di Draghi si autopropone a Meloni

Arnaldo Magro 01 ottobre 2022 a

«Qualora servisse una figura esperta come la mia, io sono a vostra totale disposizione». Questa la sintesi, dell'ex ministro, fino a ieri convintamente draghiano. Il passato dunque è scordato e gli annunci contro i sovrano-populisti dimenticati. Peccato per lui, che la sua professionalità tale rimarrà, ma ben distante da Palazzo Chigi. Le possibilità di entrare nel futuro governo guidato da Giorgia Meloni sono pari allo zero. Qualche buona possibilità di rientrare in politica invece, ancora la può coltivare il ricco imprenditore. Sia mai che grazie alle sue competenze possa trovare pure un ruolo «a chiamata».