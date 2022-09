Elezioni, Umberto Bossi rieletto in Lombardia: "Errore del Viminale"

28 settembre 2022 a

L'ultimo aggiornamento sul sito ufficiale del Viminale rivela il colpo di scena: Umberto Bossi risulta eletto nel collegio plurinominale Camera Lombardia 2-P01, dove era capolista per la Lega. Confermato dunque quanto era stato anticipato da Roberto Calderoli, che aveva definito "un errore" il fatto che lo storico leader della Lega non fosse entrato in Parlamento. L'ultima possibilità di ripescaggio è avvenuta con il cosiddetto "flipper", il complesso meccanismo per l’assegnazione dei seggi al proporzionale. E il senatore Calderoli, esperto di leggi fin dall'inizio aveva tentato il tutto per tutto per capire se ci fossero errori di conteggio.

Immediata la reazione del leader della Lega Matteo Salvini: "Il Viminale riconta le schede e corregge degli errori: Umberto Bossi è eletto in Lombardia. Quante parole al vento…” ha dichiarato il segretario del Carroccio.