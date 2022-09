Fratelli d'Italia verso la conferma dei capigruppo. Il destino di La Russa e Crosetto

28 settembre 2022 a

Iniziano a delinearsi i piani di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni a seguito del risultato che ha visto il partito come trionfatore delle elezioni politiche del 25 settembre. Secondo quanto trapela da FdI - riferisce il sito Affari Italiani - si va verso due conferme alla Camera e al Senato, con Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani che dovrebbero rimanere al loro posto di congiunzione dei parlamentari di Montecitorio e Palazzo Madama. Dietro tale scelta c’è la voglia di avere due figure autorevoli e d’esperienza per guidare deputati e senatori in una fase difficile per l’Italia.

Per quanto riguarda i big del partito Ignazio La Russa è in ballo per due ruoli: o la presidenza del Senato - ieri lo stesso cofondatore di Fratelli d’Italia ha glissato sulla questione durante il collegamento con L’Aria che Tira - oppure un ritorno al ministero della Difesa, incarico da lui già occupato ai tempi del quarto governo Berlusconi fino al 2011. Per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Meloni vuole una persona esperta e di massima fiducia e il maggiore indiziato per andare ad occupare tale casella è Guido Crosetto, tra i più fedeli della leader del partito vincitore alle urne. Un altro dei possibili papabili oltre all’imprenditore è Giovanbattista Fazzolari, responsabile del programma di Fratelli d’Italia. Molta attenzione in casa FdI al ministro dei Rapporti con il Parlamento, una persona fondamentale per il buon andamento del governo.