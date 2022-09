Antonio Tajani: basta imbrogli sul Reddito di cittadinanza

27 settembre 2022 a

«Chi recepisce indebitamente il Reddito di cittadinanza, non lo riceverà più. I fondi devono essere destinati solo ai cittadini che sono realmente in dificoltà. Si devono evitare gli imbrogli». Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo ai cronisti. «Non bisogna togliere nulla a chi vive in difficoltà - ha sottolineato - La fascia più povera deve essere sostenuta. Ci sono anche altri italiani che non ricevono il Reddito di cittadinanza che vivono in condizioni di disagio, penso ai pensionati. Le pensioni non sono adeguate a un degno stile di vita e devono essere innalzate».

Quanto all'indicazione di Giorgia Meloni come futuro premier, Tajani ha precisato che, se lo chiederà Fratelli d'Italia, sarà questa anche l'indicazione degli azzurri «Questa scelta sarà fatta dai leader del centrodestra - prosegue Tajani - L’accordo prevede che chi ha più consensi ha il diritto e l’onere di indicare il nome, insieme a tutto il centrodestra, da suggerire al Capo dello stato. Se FdI chiederà a Berlusconi e a Salvini di indicare Giorgia Meloni noi non abbiamo preclusioni. Siamo leali e rispettiamo gli accordi presi. Se sarà quella la richiesta, Berlusconi andrà in quella direzione».

Il nome di Tajani viene spesso associato al dicastero degli Esteri. Un'ipotesi che il coordinatore di Forza Italia non esclude dichiarandosi pronto a fare quello che servirà al Paese. «Io ministro degli Esteri? - si domanda Tajani - Non ho proposto nessuna candidatura, sono vicepresidente e coordinatore di Forza Italia, sono appena stato eletto e lavoro per rafforzare la squadra. Io posso fare tutto ciò che serve al nostro Paese come ho sempre fatto».