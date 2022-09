Emma Bonino show da Mentana. "Volevo guidare la Difesa ma...". Poi la stoccata a Paragone

23 settembre 2022 a

Emma Bonino show a L'ultima parola, lo speciale del Tg La 7 con le interviste di Enrico Mentana ai leader politici impegnati alle elezioni di domenica 25 settembre. La senatrice di +Europa non ha lesinato battute e aneddoti a sorpresa, concludendo il faccia a faccia col direttore del telegiornale con una stoccata all'ospite successivo della maratona, ossia Gianluigi Paragone di Italexit.

Nel corso dell'intervista Bonino spiega che “volevo fare il ministro della Difesa, ma mi dissero che non avevo il fisico... come se dovessi andare a cavallo a guidare le truppe”, afferma la leader di +Europa che è stata ministra due volte, della Cooperazione internazionale e degli Esteri. Sulla legalizzazione della cannabis ha detto che la soluzione migliore sarebbe consentire il possesso e la coltivazione di al massimo quattro piantine di marijuana. Sull'attenzione per le partite Iva ha poi affermato: "Sono sensibile perché ce le ho in casa".

In conclusione, Bonino vuole essere più esplicita possibile: "Votate per me, votate +Europa non ve ne pentirete", e difronte a un allibito Mentana afferma: "Mica sono ipocrita": Poi il curioso botta e risposta quando il conduttore fa per congedare la senatrice annunciando l'ospite successivo, Gianluigi Paragone "leader di Italexit, che è il contrario di +Europa..." afferma Mentana. "Chi sa dove deve andare..." è la stoccata di Bonino al "collega".